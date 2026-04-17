Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Der SDAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent auf 18 017,69 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,399 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,085 Prozent fester bei 17 993,48 Punkten, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 020,04 Punkte, das Tagestief hingegen 17 993,48 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 5,26 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der SDAX auf 16 917,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SDAX mit 18 329,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 107,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,81 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Wacker Neuson SE (+ 3,48 Prozent auf 20,20 EUR), HelloFresh (+ 1,85 Prozent auf 4,46 EUR), Alzchem Group (+ 1,72 Prozent auf 183,20 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,50 Prozent auf 74,60 EUR) und ATOSS Software (+ 1,15 Prozent auf 79,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-2,81 Prozent auf 3,38 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,48 Prozent auf 1,53 EUR), Verve Group (-0,98 Prozent auf 1,51 EUR), KSB SE (-0,94 Prozent auf 1 054,00 EUR) und Südzucker (-0,83 Prozent auf 11,88 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 346 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,281 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at