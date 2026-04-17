KSB Aktie

KSB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 629203 / ISIN: DE0006292030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX aktuell 17.04.2026 09:29:15

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Start steigen

Der SDAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,22 Prozent auf 18 017,69 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,399 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,085 Prozent fester bei 17 993,48 Punkten, nach 17 978,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18 020,04 Punkte, das Tagestief hingegen 17 993,48 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 5,26 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der SDAX auf 16 917,52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der SDAX mit 18 329,35 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 107,91 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,81 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Wacker Neuson SE (+ 3,48 Prozent auf 20,20 EUR), HelloFresh (+ 1,85 Prozent auf 4,46 EUR), Alzchem Group (+ 1,72 Prozent auf 183,20 EUR), Einhell Germany vz (+ 1,50 Prozent auf 74,60 EUR) und ATOSS Software (+ 1,15 Prozent auf 79,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-2,81 Prozent auf 3,38 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,48 Prozent auf 1,53 EUR), Verve Group (-0,98 Prozent auf 1,51 EUR), KSB SE (-0,94 Prozent auf 1 054,00 EUR) und Südzucker (-0,83 Prozent auf 11,88 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 346 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,281 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 3,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,05 -1,43% 1&1 AG
Alzchem Group AG 179,30 0,11% Alzchem Group AG
ATOSS Software AG 82,20 5,52% ATOSS Software AG
Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt 75,60 3,42% Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
grenke AG 13,62 3,65% grenke AG
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,61 3,74% Heidelberger Druckmaschinen AG
HelloFresh 4,52 4,41% HelloFresh
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 066,00 1,33% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 25,05 -0,99% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,40 0,00% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,62 -2,52% Südzucker AG (Suedzucker AG)
Verve Group 1,55 1,44% Verve Group
Wacker Neuson SE 20,35 4,36% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 268,79 1,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen