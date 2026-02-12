Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

Um 15:42 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 1,42 Prozent auf 25 209,79 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,145 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,823 Prozent fester bei 25 060,80 Punkten in den Handel, nach 24 856,15 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 037,79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 239,01 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 12.01.2026, lag der DAX noch bei 25 405,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 381,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, notierte der DAX bei 22 148,03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,73 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 266,33 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 5,35 Prozent auf 269,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 5,27 Prozent auf 31,97 EUR), Continental (+ 3,77 Prozent auf 73,68 EUR), Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 192,80 EUR) und Commerzbank (+ 2,58 Prozent auf 35,44 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Heidelberg Materials (-6,04 Prozent auf 200,50 EUR), RWE (-4,06 Prozent auf 52,04 EUR), Scout24 (-2,50 Prozent auf 70,15 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 74,84 EUR) und EON SE (-1,02 Prozent auf 18,02 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 241 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,988 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,18 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at