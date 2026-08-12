HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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DAX im Blick 12.08.2026 16:00:32

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell

Der DAX verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.

Um 15:43 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent auf 26 470,46 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,196 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,230 Prozent fester bei 26 452,00 Punkten in den Handel, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 401,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 573,50 Einheiten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 067,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 954,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der DAX bei 24 024,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Bei 26 573,50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 184,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 164,26 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 64,81 EUR), HOCHTIEF (+ 1,75 Prozent auf 452,60 EUR) und Scout24 (+ 1,43 Prozent auf 77,85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Brenntag SE (-1,98 Prozent auf 61,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 74,02 EUR), Beiersdorf (-1,60 Prozent auf 78,50 EUR), EON SE (-1,52 Prozent auf 18,73 EUR) und Deutsche Telekom (-1,47 Prozent auf 28,14 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 258 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,109 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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06.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 159,30 0,19% adidas
Beiersdorf AG 78,84 0,05% Beiersdorf AG
Brenntag SE 60,54 -0,03% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 28,47 0,21% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 18,33 0,00% E.ON SE
HOCHTIEF AG 444,40 0,14% HOCHTIEF AG
Infineon AG 62,64 0,71% Infineon AG
Rheinmetall AG 1 169,20 -0,17% Rheinmetall AG
Scout24 76,75 0,07% Scout24
Siemens AG 284,55 0,07% Siemens AG
Siemens Energy AG 161,38 0,24% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,04 0,00% Volkswagen (VW) AG Vz.

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