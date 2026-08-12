HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|DAX im Blick
|
12.08.2026 16:00:32
Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell
Um 15:43 Uhr klettert der DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent auf 26 470,46 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,196 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,230 Prozent fester bei 26 452,00 Punkten in den Handel, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 26 401,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 573,50 Einheiten.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 067,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 954,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der DAX bei 24 024,78 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. Bei 26 573,50 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 3,66 Prozent auf 1 184,00 EUR), Siemens Energy (+ 3,59 Prozent auf 164,26 EUR), Infineon (+ 3,12 Prozent auf 64,81 EUR), HOCHTIEF (+ 1,75 Prozent auf 452,60 EUR) und Scout24 (+ 1,43 Prozent auf 77,85 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Brenntag SE (-1,98 Prozent auf 61,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,88 Prozent auf 74,02 EUR), Beiersdorf (-1,60 Prozent auf 78,50 EUR), EON SE (-1,52 Prozent auf 18,73 EUR) und Deutsche Telekom (-1,47 Prozent auf 28,14 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 258 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,109 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Mittag Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
12.08.26
|DAX aktuell: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank startet Hochtief mit 'Hold' - Ziel 477 Euro (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
11.08.26
|DAX 40-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|159,30
|0,19%
|Beiersdorf AG
|78,84
|0,05%
|Brenntag SE
|60,54
|-0,03%
|Deutsche Telekom AG
|28,47
|0,21%
|E.ON SE
|18,33
|0,00%
|HOCHTIEF AG
|444,40
|0,14%
|Infineon AG
|62,64
|0,71%
|Rheinmetall AG
|1 169,20
|-0,17%
|Scout24
|76,75
|0,07%
|Siemens AG
|284,55
|0,07%
|Siemens Energy AG
|161,38
|0,24%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,04
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26 299,74
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.