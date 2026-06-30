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Kursverlauf 30.06.2026 15:59:01

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag

Der DAX entwickelt sich am Dienstag positiv.

Um 15:41 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 1,15 Prozent auf 24 910,19 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,062 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,765 Prozent auf 24 815,22 Punkte an der Kurstafel, nach 24 626,89 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 024,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 794,84 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 25 104,70 Punkten. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 22 562,88 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wurde der DAX mit 23 909,61 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,97 Prozent auf 164,86 EUR), Bayer (+ 4,17 Prozent auf 47,95 EUR), Infineon (+ 4,12 Prozent auf 81,46 EUR), Siemens (+ 3,99 Prozent auf 279,95 EUR) und Daimler Truck (+ 3,10 Prozent auf 41,90 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Deutsche Telekom (-3,67 Prozent auf 23,91 EUR), SAP SE (-1,74 Prozent auf 134,26 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,35 Prozent auf 70,40 EUR), Henkel vz (-1,21 Prozent auf 73,36 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,73 Prozent auf 39,27 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7 724 178 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 203,906 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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