Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell

Um 15:42 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent auf 30 224,04 Punkte zu. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 335,459 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,372 Prozent fester bei 30 132,02 Punkten, nach 30 020,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30 079,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 445,87 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,557 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.09.2026, einen Wert von 31 057,16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wurde der MDAX mit 32 100,91 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 074,66 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,44 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 3,50 Prozent auf 260,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,25 Prozent auf 79,40 EUR), Salzgitter (+ 3,17 Prozent auf 49,44 EUR), LANXESS (+ 2,72 Prozent auf 12,45 EUR) und HENSOLDT (+ 2,37 Prozent auf 81,06 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Porsche Automobil (-1,79 Prozent auf 24,72 EUR), Lufthansa (-1,58 Prozent auf 7,08 EUR), Nordex (-1,22 Prozent auf 35,76 EUR), Siltronic (-1,09 Prozent auf 72,60 EUR) und CTS Eventim (-0,82 Prozent auf 60,55 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 633 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,713 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,21 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,15 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at