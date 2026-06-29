Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der TecDAX aktuell

Am Montag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag gewinnt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,59 Prozent auf 3 882,96 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 517,204 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,558 Prozent auf 3 881,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 860,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 880,59 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 906,91 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Wert von 4 160,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 349,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 873,34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,14 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 5,56 Prozent auf 56,95 EUR), IONOS (+ 5,05 Prozent auf 27,90 EUR), TeamViewer (+ 4,79 Prozent auf 5,03 EUR), Nemetschek SE (+ 4,19 Prozent auf 54,65 EUR) und CANCOM SE (+ 3,30 Prozent auf 23,45 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Deutsche Telekom (-2,29 Prozent auf 25,65 EUR), freenet (-1,60 Prozent auf 23,42 EUR), Kontron (-1,29 Prozent auf 22,98 EUR), AIXTRON SE (-1,00 Prozent auf 51,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,73 Prozent auf 27,10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 771 515 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 157,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at