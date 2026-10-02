Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 25 130,71 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,224 Prozent höher bei 24 995,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 939,35 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 237,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 970,91 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,23 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der DAX mit 25 839,33 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 25 580,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der DAX mit 24 422,56 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,41 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 62,45 EUR), HOCHTIEF (+ 2,22 Prozent auf 405,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR) und Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-1,75 Prozent auf 38,71 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 30,61 EUR), Daimler Truck (-1,35 Prozent auf 40,95 EUR), QIAGEN (-1,30 Prozent auf 37,70 EUR) und Bayer (-1,19 Prozent auf 44,86 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 214 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,289 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at