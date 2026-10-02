Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 02.10.2026 12:27:13

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Gewinnzone

Am Freitagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 25 130,71 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,224 Prozent höher bei 24 995,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 939,35 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 237,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 970,91 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,23 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der DAX mit 25 839,33 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Stand von 25 580,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der DAX mit 24 422,56 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,41 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,10 Prozent auf 62,45 EUR), HOCHTIEF (+ 2,22 Prozent auf 405,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR) und Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-1,75 Prozent auf 38,71 EUR), Deutsche Bank (-1,37 Prozent auf 30,61 EUR), Daimler Truck (-1,35 Prozent auf 40,95 EUR), QIAGEN (-1,30 Prozent auf 37,70 EUR) und Bayer (-1,19 Prozent auf 44,86 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 214 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,289 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

mehr Analysen
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
02.09.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 143,75 0,52% adidas
Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
Bayer 45,02 -0,44% Bayer
Commerzbank 39,12 -0,81% Commerzbank
Daimler Truck 40,70 -1,76% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 30,97 -0,58% Deutsche Bank AG
HOCHTIEF AG 405,40 2,58% HOCHTIEF AG
Infineon AG 64,54 7,87% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -0,75% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 39,61 5,61% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 961,00 1,21% Rheinmetall AG
SAP SE 184,70 -1,28% SAP SE
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 67,50 -1,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 231,20 1,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen