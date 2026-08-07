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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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XETRA-Handel im Blick 07.08.2026 15:58:50

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 26 371,74 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,181 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,366 Prozent höher bei 26 235,80 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 140,13 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 445,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 223,64 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,00 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der DAX mit 25 465,25 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Stand von 24 663,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der DAX mit 24 192,50 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,47 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 445,18 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,90 Prozent auf 62,67 EUR), SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 176,52 EUR), Scout24 (+ 3,20 Prozent auf 74,10 EUR), Siemens (+ 3,09 Prozent auf 281,55 EUR) und Commerzbank (+ 2,03 Prozent auf 39,27 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Daimler Truck (-3,33 Prozent auf 46,47 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,72 Prozent auf 508,40 EUR), Beiersdorf (-1,51 Prozent auf 80,68 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 146,20 EUR) und Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 28,85 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 772 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217,969 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
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Rheinmetall AG 1 145,00 -0,54% Rheinmetall AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
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