Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,50 Prozent höher bei 25 488,33 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,097 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,533 Prozent auf 25 496,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 361,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 553,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 428,84 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 24 671,22 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 24 018,26 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 23 970,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,87 Prozent aufwärts. Bei 25 900,10 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,28 Prozent auf 1 095,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,53 Prozent auf 46,92 EUR), BMW (+ 3,27 Prozent auf 59,36 EUR), Daimler Truck (+ 3,17 Prozent auf 47,82 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,94 Prozent auf 360,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-2,94 Prozent auf 59,68 EUR), Siemens Energy (-2,35 Prozent auf 144,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,69 Prozent auf 43,14 EUR), RWE (-0,80 Prozent auf 56,84 EUR) und GEA (-0,79 Prozent auf 62,90 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 867 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at