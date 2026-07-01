Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Der DAX verbucht im XETRA-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 25 042,64 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,056 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,133 Prozent höher bei 25 028,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 995,81 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 095,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 955,61 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,29 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der DAX mit 25 003,04 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, einen Stand von 23 298,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.07.2025, wurde der DAX mit 23 673,29 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,78 Prozent auf 1 047,80 EUR), Airbus SE (+ 2,21 Prozent auf 198,74 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,95 Prozent auf 371,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 24,20 EUR) und QIAGEN (+ 1,45 Prozent auf 34,39 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-1,85 Prozent auf 24,90 EUR), adidas (-1,73 Prozent auf 176,30 EUR), Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,26 EUR), Siemens (-1,48 Prozent auf 277,00 EUR) und Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 235,70 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 306 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 205,202 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at