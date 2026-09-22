Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind

Am Dienstag steigt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 25 669,72 Punkte. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,102 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,070 Prozent stärker bei 25 592,98 Punkten, nach 25 575,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 423,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 783,16 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26 136,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der DAX auf 25 139,69 Punkte taxiert. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 23 527,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,61 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4,59 Prozent auf 22,54 EUR), adidas (+ 3,21 Prozent auf 147,75 EUR), GEA (+ 2,60 Prozent auf 67,20 EUR), Beiersdorf (+ 2,31 Prozent auf 76,24 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,30 Prozent auf 58,70 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Allianz (-2,20 Prozent auf 435,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,19 Prozent auf 37,52 EUR), Rheinmetall (-0,85 Prozent auf 1 002,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,83 Prozent auf 504,60 EUR) und Hannover Rück (-0,79 Prozent auf 252,60 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 3 149 324 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 211,357 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at