Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der DAX schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 24 209,89 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 2,021 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,041 Prozent fester bei 24 205,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 195,31 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 327,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 080,64 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,971 Prozent nach. Vor einem Monat, am 11.05.2026, lag der DAX noch bei 24 350,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23 640,03 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 11.06.2025, bei 23 948,90 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,34 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,00 Prozent auf 147,00 EUR), RWE (+ 3,42 Prozent auf 57,50 EUR), Infineon (+ 2,61) Prozent auf 77,06 EUR), EON SE (+ 2,17 Prozent auf 18,39 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,13 Prozent auf 306,70 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-6,55 Prozent auf 139,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,11 Prozent auf 27,74 EUR), Siemens Healthineers (-1,99 Prozent auf 34,40 EUR), BMW (-1,60 Prozent auf 66,54 EUR) und Commerzbank (-1,21 Prozent auf 35,78 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 316 637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,466 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at