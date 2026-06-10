Gute Stimmung in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Gewinnen

Der DAX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Am Mittwoch notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,21 Prozent höher bei 24 485,00 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,304 Prozent fester bei 24 507,40 Punkten, nach 24 433,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 517,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 448,63 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,154 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24 338,63 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 968,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der DAX noch bei 23 987,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 0,221 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 2,08 Prozent auf 32,40 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,64) Prozent auf 37,78 EUR), Symrise (+ 1,60 Prozent auf 82,52 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 28,14 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil SAP SE (-2,25 Prozent auf 151,22 EUR), Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 173,30 EUR), Scout24 (-0,67 Prozent auf 74,60 EUR), RWE (-0,43 Prozent auf 55,80 EUR) und Merck (-0,36 Prozent auf 137,65 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 404 631 Aktien gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,287 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,06 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at