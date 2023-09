Gute Stimmung in Frankfurt: DAX bewegt sich im Plus

Mit dem DAX geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent fester bei 15 794,96 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,566 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 15 703,09 Punkte an der Kurstafel, nach 15 664,48 Punkten am Vortag.

Bei 15 699,34 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 15 795,21 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,403 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der DAX 15 574,26 Punkte auf. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.06.2023, bei 16 111,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2022, bewegte sich der DAX bei 12 670,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 12,27 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 4,59 Prozent auf 332,90 EUR), Symrise (+ 4,15 Prozent auf 92,76 EUR), Zalando (+ 4,03 Prozent auf 24,29 EUR), Porsche Automobil vz (+ 3,18 Prozent auf 49,68 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2,62 Prozent auf 45,81 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Allianz (-1,37 Prozent auf 230,15 EUR), Hannover Rück (-1,03 Prozent auf 211,30 EUR), Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 165,65 EUR), Rheinmetall (-0,81 Prozent auf 258,60 EUR) und Henkel vz (-0,50 Prozent auf 68,02 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 746 220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 148,178 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

