Gute Stimmung in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Um 15:42 Uhr steigt der DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 17 419,61 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,734 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 17 372,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 370,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 17 354,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 419,91 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der DAX mit 16 627,09 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 23.11.2023, einen Stand von 15 994,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 475,69 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,88 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 17 429,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,84 Prozent auf 413,10 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 107,12 EUR), Porsche (+ 1,87 Prozent auf 82,68 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,77 Prozent auf 48,87 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,54 Prozent auf 190,90 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Allianz (-2,82 Prozent auf 247,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,95 Prozent auf 21,91 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 13,69 EUR), Bayer (-1,40 Prozent auf 28,51 EUR) und Heidelberg Materials (-1,33 Prozent auf 84,58 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 993 902 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 189,819 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

