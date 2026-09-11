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DAX-Marktbericht 11.09.2026 09:28:34

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert zum Handelsstart

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch heute aufwärts.

Am Freitag legt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,34 Prozent auf 25 448,05 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,132 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,464 Prozent auf 25 478,84 Punkte an der Kurstafel, nach 25 361,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25 484,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 434,88 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,27 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 391,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 209,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 703,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,70 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 199,04 EUR), Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 142,96 EUR), GEA (+ 1,49 Prozent auf 64,55 EUR), Siemens (+ 1,18 Prozent auf 261,15 EUR) und Infineon (+ 1,00 Prozent auf 56,36 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-1,63 Prozent auf 174,92 EUR), Brenntag SE (-1,53 Prozent auf 60,40 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 52,66 EUR), RWE (-0,40 Prozent auf 59,94 EUR) und Deutsche Börse (-0,39 Prozent auf 278,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 252 288 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,057 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,73 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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