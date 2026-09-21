Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu

Zum Handelsende kletterte der DAX im XETRA-Handel um 1,07 Prozent auf 25 573,66 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,103 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,740 Prozent fester bei 25 491,35 Punkten, nach 25 304,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 25 617,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 434,16 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 136,56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, stand der DAX bei 24 985,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 639,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,21 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 4,35 Prozent auf 58,29 EUR), Siemens (+ 3,60 Prozent auf 273,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,03) Prozent auf 350,20 EUR), Commerzbank (+ 2,98 Prozent auf 41,85 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,46 Prozent auf 57,38 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 74,98 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 45,10 EUR), Vonovia SE (-1,24 Prozent auf 17,48 EUR), Brenntag SE (-1,10 Prozent auf 59,28 EUR) und RWE (-0,93 Prozent auf 59,88 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 255 541 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at