Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün

Am Donnerstagabend wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent fester bei 18 173,77 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,814 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,026 Prozent fester bei 18 019,86 Punkten, nach 18 015,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 019,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 178,47 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der DAX bei 17 118,12 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Stand von 16 687,42 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der DAX einen Wert von 15 195,34 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,37 Prozent aufwärts. Bei 18 178,47 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6,73 Prozent auf 15,86 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,59 Prozent auf 98,08 EUR), RWE (+ 3,53 Prozent auf 31,40 EUR), Merck (+ 3,36 Prozent auf 161,60 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,32 Prozent auf 26,14 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen MTU Aero Engines (-1,79 Prozent auf 224,80 EUR), Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 249,90 EUR), EON SE (-1,48 Prozent auf 12,33 EUR), BMW (-1,12 Prozent auf 105,03 EUR) und Fresenius SE (-1,08 Prozent auf 24,64 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 10 433 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 202,210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at