Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA letztendlich 0,63 Prozent stärker bei 23 308,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,000 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,969 Prozent höher bei 23 387,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 162,92 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 289,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 512,49 Einheiten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2,44 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 258,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bewegte sich der DAX bei 24 276,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bewegte sich der DAX bei 19 004,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 16,40 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,60 Prozent auf 39,44 EUR), Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 112,10 EUR), RWE (+ 2,71 Prozent auf 45,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 1 637,00 EUR) und Siemens (+ 1,14 Prozent auf 221,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 35,07 EUR), Symrise (-1,72 Prozent auf 68,60 EUR), Henkel vz (-1,09 Prozent auf 69,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,08 Prozent auf 93,76 EUR) und Beiersdorf (-1,04 Prozent auf 87,76 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 016 396 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,809 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 5,18 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at