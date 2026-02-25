Gute Stimmung in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent fester bei 25 092,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,144 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,263 Prozent stärker bei 25 051,84 Punkten, nach 24 986,25 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 103,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 988,61 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,088 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 900,71 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.11.2025, den Stand von 23 464,63 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.02.2025, den Wert von 22 410,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,25 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 266,33 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 2,74 Prozent auf 35,19 EUR), Siemens Energy (+ 2,62 Prozent auf 170,35 EUR), Siemens (+ 2,03) Prozent auf 244,35 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,43 Prozent auf 376,40 EUR) und RWE (+ 1,33 Prozent auf 53,38 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-2,69 Prozent auf 106,75 EUR), Fresenius SE (-2,24 Prozent auf 49,23 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,38 Prozent auf 100,20 EUR), Brenntag SE (-1,24 Prozent auf 52,56 EUR) und Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 705,50 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 228 853 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 191,124 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at