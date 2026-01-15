Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,15 Prozent fester bei 25 325,38 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,183 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,041 Prozent auf 25 275,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 286,24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 233,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 337,61 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,305 Prozent. Vor einem Monat, am 15.12.2025, wurde der DAX mit 24 229,91 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 181,37 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Wert von 20 574,68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3,20 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 448,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,89 Prozent auf 129,80 EUR), Vonovia SE (+ 2,34 Prozent auf 25,41 EUR), RWE (+ 2,27 Prozent auf 50,48 EUR), EON SE (+ 1,54 Prozent auf 17,20 EUR) und GEA (+ 1,49 Prozent auf 61,45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Fresenius SE (-4,66 Prozent auf 49,56 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,78 Prozent auf 59,01 EUR), Commerzbank (-2,08 Prozent auf 35,28 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,79 Prozent auf 36,31 EUR) und Continental (-1,41 Prozent auf 66,98 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 219 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,032 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at