Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind

Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,68 Prozent fester bei 24 657,75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,115 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 393,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 679,73 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der DAX mit 24 892,20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 734,02 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 21 902,42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,483 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 150,25 EUR), Bayer (+ 2,16 Prozent auf 45,79 EUR), EON SE (+ 2,03 Prozent auf 17,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,90 Prozent auf 214,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 31,23 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-2,89 Prozent auf 41,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 48,17 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 87,84 EUR) und Beiersdorf (-1,19 Prozent auf 103,40 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 523 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,107 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent, die höchste im Index.

