Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 06.02.2026 15:59:28

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind

Der DAX gewinnt heute an Fahrt.

Am Freitag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,68 Prozent fester bei 24 657,75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,115 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 393,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 679,73 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der DAX mit 24 892,20 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23 734,02 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.02.2025, einen Wert von 21 902,42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 0,483 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,02 Prozent auf 150,25 EUR), Bayer (+ 2,16 Prozent auf 45,79 EUR), EON SE (+ 2,03 Prozent auf 17,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,90 Prozent auf 214,20 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,73 Prozent auf 31,23 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens Healthineers (-2,89 Prozent auf 41,37 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BASF (-1,89 Prozent auf 48,17 EUR), BMW (-1,24 Prozent auf 87,84 EUR) und Beiersdorf (-1,19 Prozent auf 103,40 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 523 329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 194,107 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
06.02.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 152,40 0,86% adidas
BASF 48,12 -1,49% BASF
Bayer 45,54 -1,61% Bayer
Beiersdorf AG 103,25 -1,05% Beiersdorf AG
BMW AG 88,48 -0,09% BMW AG
Deutsche Bank AG 31,44 2,43% Deutsche Bank AG
E.ON SE 17,70 1,49% E.ON SE
Heidelberg Materials 216,40 2,51% Heidelberg Materials
Porsche Automobil Holding SE 35,43 0,03% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens Energy AG 151,80 2,88% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 721,46 0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen