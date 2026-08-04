Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün

Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,85 Prozent fester bei 26 223,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,138 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,724 Prozent fester bei 26 189,62 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 001,31 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26 082,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 266,50 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 25 779,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wies der DAX 23 991,27 Punkte auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 23 757,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 266,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,66 Prozent auf 63,72 EUR), Airbus SE (+ 2,98 Prozent auf 214,20 EUR), Merck (+ 2,74 Prozent auf 146,35 EUR), Bayer (+ 2,40 Prozent auf 48,25 EUR) und Commerzbank (+ 2,32 Prozent auf 39,65 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Zalando (-13,36 Prozent auf 25,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,58 Prozent auf 41,46 EUR), adidas (-2,52 Prozent auf 160,65 EUR), Continental (-1,55 Prozent auf 71,24 EUR) und Hannover Rück (-1,36 Prozent auf 247,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Zalando-Aktie aufweisen. 7 218 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 215,454 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,26 erwartet. Mit 7,11 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at