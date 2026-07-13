Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|DAX-Performance im Fokus
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13.07.2026 17:59:23
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Der DAX ging nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 25 087,18 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,412 Prozent schwächer bei 24 963,80 Punkten in den Montagshandel, nach 25 067,09 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 24 963,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 154,58 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24 635,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der DAX noch bei 23 742,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 24 255,31 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,23 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 3,63 Prozent auf 58,26 EUR), Deutsche Börse (+ 2,97 Prozent auf 256,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,80 Prozent auf 35,56 EUR), BASF (+ 2,73 Prozent auf 48,85 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,41 Prozent auf 42,94 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-2,91 Prozent auf 70,37 EUR), MTU Aero Engines (-2,38 Prozent auf 353,50 EUR), Fresenius SE (-2,07 Prozent auf 41,69 EUR), Vonovia SE (-1,54 Prozent auf 21,11 EUR) und Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 979,20 EUR).
Die teuersten DAX-Konzerne
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 883 881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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