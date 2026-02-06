Zalando Aktie

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

DAX im Blick 06.02.2026 12:26:50

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent fester bei 24 615,52 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,115 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,159 Prozent auf 24 452,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 491,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 393,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 24 620,79 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,916 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der DAX noch bei 24 892,20 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Stand von 23 734,02 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 21 902,42 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,310 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,10 Prozent auf 45,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,06) Prozent auf 148,85 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR) und EON SE (+ 1,49 Prozent auf 17,76 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Healthineers (-3,94 Prozent auf 40,92 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BMW (-1,87 Prozent auf 87,28 EUR), Zalando (-1,61 Prozent auf 21,43 EUR) und Merck (-1,52 Prozent auf 120,20 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 746 989 Aktien gehandelt. Mit 194,107 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

Analysen zu Zalando

03.02.26 Zalando Kaufen DZ BANK
26.01.26 Zalando Buy UBS AG
26.01.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

adidas 152,40 0,86% adidas
Bayer 45,54 -1,61% Bayer
BMW AG 88,48 -0,09% BMW AG
E.ON SE 17,70 1,49% E.ON SE
Merck KGaA 121,60 0,45% Merck KGaA
Porsche Automobil Holding SE 35,43 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
SAP SE 171,66 2,39% SAP SE
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
Siemens Energy AG 151,80 2,88% Siemens Energy AG
Siemens Healthineers AG 41,41 -2,20% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,90 -0,74% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 21,37 -1,02% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 721,46 0,94%

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

