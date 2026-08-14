MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX-Kursentwicklung
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14.08.2026 12:26:51
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne
Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,76 Prozent stärker bei 26 500,56 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,194 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,556 Prozent stärker bei 26 445,99 Punkten, nach 26 299,74 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 404,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 501,12 Punkten lag.
DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,532 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25 147,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 456,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24 377,50 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,99 Prozent zu Buche. Bei 26 573,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 4,73 Prozent auf 183,68 EUR), Scout24 (+ 2,83 Prozent auf 78,25 EUR), Rheinmetall (+ 2,80) Prozent auf 1 197,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,96 Prozent auf 384,40 EUR) und Hannover Rück (+ 1,77 Prozent auf 253,60 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil EON SE (-3,45 Prozent auf 17,62 EUR), Vonovia SE (-1,95 Prozent auf 20,59 EUR), HOCHTIEF (-1,80 Prozent auf 435,80 EUR), RWE (-1,29 Prozent auf 58,38 EUR) und Merck (-1,25 Prozent auf 137,75 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 5 798 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,920 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,47 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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