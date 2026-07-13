Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Der DAX kommt am Montag nicht vom Fleck.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 25 113,94 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,412 Prozent leichter bei 24 963,80 Punkten in den Montagshandel, nach 25 067,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 154,58 Punkte, das Tagestief hingegen 24 963,80 Zähler.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 635,30 Punkten auf. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, bei 23 742,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wurde der DAX auf 24 255,31 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,34 Prozent nach oben. Bei 25 900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,64 Prozent auf 26,81 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,76 Prozent auf 35,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,37 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (+ 1,35 Prozent auf 48,19 EUR) und Rheinmetall (+ 1,21 Prozent auf 1 004,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-1,66 Prozent auf 71,28 EUR), Fresenius SE (-1,25 Prozent auf 42,04 EUR), MTU Aero Engines (-1,10 Prozent auf 358,10 EUR), Heidelberg Materials (-0,88 Prozent auf 169,60 EUR) und Merck (-0,79 Prozent auf 138,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 346 296 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,984 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at