Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Im DAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 0,82 Prozent aufwärts auf 25 005,34 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,136 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,016 Prozent auf 24 796,82 Punkte an der Kurstafel, nach 24 800,91 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 020,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 734,04 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 25 297,13 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Stand von 23 590,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wurde der DAX mit 22 798,09 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Bayer (+ 7,35 Prozent auf 49,32 EUR), Vonovia SE (+ 3,82 Prozent auf 27,43 EUR), Infineon (+ 3,16 Prozent auf 44,58 EUR), RWE (+ 2,38 Prozent auf 51,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,10 Prozent auf 58,86 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen QIAGEN (-3,62 Prozent auf 41,35 EUR), Daimler Truck (-1,94 Prozent auf 41,90 EUR), Siemens Energy (-1,44 Prozent auf 161,05 EUR), Continental (-0,92 Prozent auf 73,12 EUR) und Henkel vz (-0,91 Prozent auf 82,50 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 9 204 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 191,693 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at