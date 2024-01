Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht Zuschläge

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,29 Prozent höher bei 16 586,41 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,677 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,153 Prozent fester bei 16 563,69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 538,39 Punkten am Vortag.

Bei 16 617,31 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 557,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, betrug der DAX-Kurs 16 404,76 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 099,92 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, einen Stand von 14 490,78 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 2,30 Prozent auf 35,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,84 Prozent auf 11,33 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 301,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,13 Prozent auf 27,76 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,88 Prozent auf 195,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-3,97 Prozent auf 172,04 EUR), Sartorius vz (-1,21 Prozent auf 327,20 EUR), Daimler Truck (-1,13 Prozent auf 33,18 EUR), Beiersdorf (-0,67 Prozent auf 134,40 EUR) und Zalando (-0,59 Prozent auf 20,09 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 1 881 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 160,647 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at