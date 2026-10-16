Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Index-Performance im Blick
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16.10.2026 12:26:50
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagmittag fester
Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent höher bei 25 596,10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,101 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,444 Prozent auf 25 495,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25 382,62 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 653,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 466,09 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 25 537,75 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 24 915,49 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Stand von 24 272,19 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 5,01 Prozent auf 1 077,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,32 Prozent auf 69,04 EUR), BMW (+ 3,01 Prozent auf 56,78 EUR), Scout24 (+ 2,96 Prozent auf 81,65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,85 Prozent auf 41,08 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 81,02 EUR), Siemens (-0,22 Prozent auf 270,05 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,18 Prozent auf 543,80 EUR), EON SE (-0,14 Prozent auf 17,52 EUR) und Bayer (-0,11 Prozent auf 44,36 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 478 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 227,308 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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