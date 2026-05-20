Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag fester

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,48 Prozent stärker bei 24 517,82 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,014 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,227 Prozent auf 24 345,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 400,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 24 521,44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 287,67 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 417,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der DAX noch bei 25 260,69 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 24 036,11 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,088 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,77 Prozent auf 66,43 EUR), Siemens Energy (+ 2,71 Prozent auf 172,24 EUR), Siemens (+ 1,91) Prozent auf 261,70 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 1 228,20 EUR) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 121,70 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen SAP SE (-1,57 Prozent auf 154,26 EUR), Scout24 (-1,50 Prozent auf 72,10 EUR), Symrise (-1,15 Prozent auf 75,34 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,05 Prozent auf 86,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,82 Prozent auf 49,14 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 491 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 198,570 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at