Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester

Am Freitag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,11 Prozent stärker bei 24 579,05 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,274 Prozent auf 24 376,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24 309,46 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 24 581,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 366,39 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,25 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 490,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der DAX noch bei 24 118,89 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 21 727,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,162 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 24 266,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit adidas (+ 4,43 Prozent auf 149,85 EUR), SAP SE (+ 3,91 Prozent auf 171,06 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25) Prozent auf 33,19 EUR), Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 145,55 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Vonovia SE (-0,97 Prozent auf 24,59 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), BASF (-0,37 Prozent auf 45,79 EUR), Continental (-0,27 Prozent auf 66,92 EUR) und GEA (-0,08 Prozent auf 60,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die SAP SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 257 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 223,323 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

