Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent höher bei 25 112,21 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,074 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,779 Prozent stärker bei 25 197,90 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 003,04 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 362,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 089,24 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 292,38 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.03.2026, einen Stand von 24 638,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, lag der DAX noch bei 23 930,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,40 Prozent auf 85,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,68 Prozent auf 52,78 EUR), Fresenius SE (+ 2,60 Prozent auf 36,37 EUR), Zalando (+ 2,49 Prozent auf 23,50 EUR) und Daimler Truck (+ 2,48 Prozent auf 42,18 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Bayer (-4,98 Prozent auf 33,38 EUR), SAP SE (-2,54 Prozent auf 163,64 EUR), Rheinmetall (-1,61 Prozent auf 1 187,60 EUR), Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 244,40 EUR) und Heidelberg Materials (-1,26 Prozent auf 183,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 569 488 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,659 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at