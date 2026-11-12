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XETRA-Handel im Blick 12.11.2026 17:58:45

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Am Donnerstag wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,57 Prozent auf 26 816,06 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,929 Prozent höher bei 26 910,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 662,77 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 27 001,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 671,45 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,88 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der DAX mit 25 277,68 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 26 331,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der DAX mit 24 381,46 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 27 001,67 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zalando (+ 2,56 Prozent auf 28,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 382,60 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und EON SE (+ 1,75 Prozent auf 19,15 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen GEA (-4,31 Prozent auf 70,00 EUR), Brenntag SE (-3,33 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,06 Prozent auf 39,56 EUR), Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 67,72 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 779 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,07 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,17 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Allianz 475,70 1,17% Allianz
Brenntag SE 58,62 2,02% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 26,43 0,42% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,43 2,18% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,81 2,05% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 70,55 1,22% GEA
HOCHTIEF AG 373,40 -1,37% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,60 0,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
SAP SE 212,85 0,61% SAP SE
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