Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der DAX verbuchte im XETRA-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 22 496,90 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,907 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,390 Prozent auf 22 213,86 Punkte an der Kurstafel, nach 22 300,75 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 22 545,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22 209,45 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, einen Stand von 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 490,41 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 461,52 Punkten gehandelt.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 8,32 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell RWE (+ 3,29 Prozent auf 56,46 EUR), Scout24 (+ 3,24 Prozent auf 65,40 EUR), SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 147,02 EUR), Hannover Rück (+ 3,03 Prozent auf 265,60 EUR) und Vonovia SE (+ 2,90 Prozent auf 21,65 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-2,10 Prozent auf 140,49 EUR), Commerzbank (-1,21 Prozent auf 30,19 EUR), Continental (-0,87 Prozent auf 59,42 EUR), Airbus SE (-0,82 Prozent auf 159,20 EUR) und Infineon (-0,29 Prozent auf 37,32 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 211 981 Aktien gehandelt. Mit 166,447 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at