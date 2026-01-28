Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Am Mittwoch klettert der DAX um 09:13 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 24 912,00 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,136 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,065 Prozent auf 24 878,23 Punkte an der Kurstafel, nach 24 894,44 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 877,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 918,21 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,087 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24 278,63 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 21 430,58 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,52 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 5,23 Prozent auf 44,54 EUR), Daimler Truck (+ 2,67 Prozent auf 41,59 EUR), Continental (+ 2,29 Prozent auf 68,74 EUR), Deutsche Börse (+ 1,11 Prozent auf 209,40 EUR) und Siemens Energy (+ 1,02 Prozent auf 143,65 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-2,14 Prozent auf 45,74 EUR), Fresenius SE (-1,64 Prozent auf 48,72 EUR), Symrise (-1,13 Prozent auf 71,86 EUR), Beiersdorf (-1,08 Prozent auf 95,70 EUR) und adidas (-1,05 Prozent auf 145,50 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 402 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 228,800 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at