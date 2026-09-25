Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Kursverlauf 25.09.2026 09:28:38

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Am Freitag klettert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 25 420,05 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,111 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,694 Prozent auf 25 441,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 266,53 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 407,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 454,20 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,280 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 266,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 994,83 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 23 534,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,59 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 31,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 1,89 Prozent auf 280,00 EUR), adidas (+ 1,79 Prozent auf 144,80 EUR) und Commerzbank (+ 1,66 Prozent auf 41,75 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Airbus SE (-1,42 Prozent auf 191,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 70,28 EUR), BMW (-0,35 Prozent auf 56,26 EUR), BASF (-0,31 Prozent auf 52,14 EUR) und Rheinmetall (-0,28 Prozent auf 987,20 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 434 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
10:53 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 145,15 1,82% adidas
Airbus SE 193,24 -0,99% Airbus SE
BASF 50,73 -2,85% BASF
BMW AG 56,10 -1,61% BMW AG
Commerzbank 42,17 1,69% Commerzbank
Deutsche Bank AG 32,04 2,32% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 27,05 0,56% Deutsche Telekom AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,33 -0,01% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 984,60 -0,82% Rheinmetall AG
SAP SE 185,22 0,90% SAP SE
Siemens AG 280,10 1,58% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,56 0,03% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,86 0,93% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 408,64 0,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:31 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen