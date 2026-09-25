Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind

Am Freitag klettert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 25 420,05 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,111 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,694 Prozent auf 25 441,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 266,53 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 407,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 454,20 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,280 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26 266,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 994,83 Punkten auf. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 23 534,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,59 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,28 Prozent auf 31,64 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 1,89 Prozent auf 280,00 EUR), adidas (+ 1,79 Prozent auf 144,80 EUR) und Commerzbank (+ 1,66 Prozent auf 41,75 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Airbus SE (-1,42 Prozent auf 191,62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,76 Prozent auf 70,28 EUR), BMW (-0,35 Prozent auf 56,26 EUR), BASF (-0,31 Prozent auf 52,14 EUR) und Rheinmetall (-0,28 Prozent auf 987,20 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 434 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at