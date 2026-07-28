Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels stärker

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am zweiten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,47 Prozent höher bei 25 479,85 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,097 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,533 Prozent stärker bei 25 496,13 Punkten, nach 25 361,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25 436,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 498,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 24 671,22 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 28.04.2026, mit 24 018,26 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 970,36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,83 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 4,73 Prozent auf 47,46 EUR), BMW (+ 2,64 Prozent auf 59,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 72,50 EUR), Scout24 (+ 1,81 Prozent auf 73,00 EUR) und Daimler Truck (+ 1,75 Prozent auf 47,16 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,21 Prozent auf 43,35 EUR), QIAGEN (-0,60 Prozent auf 36,30 EUR), Hannover Rück (-0,54 Prozent auf 255,80 EUR), Infineon (-0,47 Prozent auf 61,20 EUR) und Fresenius SE (-0,38 Prozent auf 44,08 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 386 662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at