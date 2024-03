Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

So bewegt sich der DAX am Morgen.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent auf 18 235,88 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,839 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,002 Prozent stärker bei 18 206,36 Punkten, nach 18 205,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 203,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 237,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Stand von 17 419,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 16 706,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der DAX einen Wert von 14 957,23 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,75 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 237,79 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,00 Prozent auf 510,40 EUR), Symrise (+ 1,54 Prozent auf 112,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,49 Prozent auf 100,60 EUR), BMW (+ 1,29 Prozent auf 105,46 EUR) und QIAGEN (+ 0,95 Prozent auf 40,37 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Sartorius vz (-0,89 Prozent auf 378,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,55 Prozent auf 39,53 EUR), Brenntag SE (-0,46 Prozent auf 78,64 EUR), Fresenius SE (-0,40 Prozent auf 24,65 EUR) und Siemens (-0,27 Prozent auf 174,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 319 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,427 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,78 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at