Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in Grün

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 1,22 Prozent stärker bei 25 191,62 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,058 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 25 181,27 Punkte an der Kurstafel, nach 24 888,56 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 196,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 162,25 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 24 128,98 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 25.02.2026, einen Wert von 25 175,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der DAX mit 23 629,58 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,88 Prozent auf 313,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,58 Prozent auf 180,90 EUR), Airbus SE (+ 2,15 Prozent auf 173,30 EUR), Siemens (+ 2,07 Prozent auf 274,15 EUR) und Continental (+ 2,02 Prozent auf 68,58 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Brenntag SE (-1,46 Prozent auf 56,66 EUR), Fresenius SE (-0,83 Prozent auf 38,46 EUR), BASF (-0,75 Prozent auf 51,28 EUR), Symrise (-0,30 Prozent auf 79,76 EUR) und Rheinmetall (-0,18 Prozent auf 1 225,00 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 456 841 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 204,744 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Unter den DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at