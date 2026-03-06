BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Kursverlauf 06.03.2026 09:29:31

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus

DAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Am Freitag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,71 Prozent fester bei 23 984,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,534 Prozent höher bei 23 942,89 Punkten in den Handel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 912,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 989,30 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der DAX mit 24 721,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der DAX 24 028,14 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Wert von 23 419,48 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,26 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 23 601,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 47,20 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 147,95 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 228,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 40,17 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 75,30 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 46,19 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 483 815 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,425 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

mehr Analysen
06.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 BASF Neutral UBS AG
04.03.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 BASF Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,65 -1,72% adidas
BASF 45,20 -2,19% BASF
Bayer 36,36 -3,69% Bayer
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,21 1,20% DHL Group (ex Deutsche Post)
Henkel KGaA Vz. 74,66 -1,45% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 39,19 -7,27% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 33,72 -0,88% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 38,43 -3,60% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 589,00 1,86% Rheinmetall AG
SAP SE 173,32 0,96% SAP SE
Siemens AG 225,60 -0,64% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,10 -3,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 591,03 -0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen