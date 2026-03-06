BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|DAX-Kursverlauf
|
06.03.2026 09:29:31
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus
Am Freitag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,71 Prozent fester bei 23 984,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,534 Prozent höher bei 23 942,89 Punkten in den Handel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 23 912,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 989,30 Einheiten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der DAX mit 24 721,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der DAX 24 028,14 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Wert von 23 419,48 Punkten auf.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,26 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 23 601,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 47,20 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 147,95 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 228,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 40,17 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 75,30 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 46,19 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 483 815 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,425 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus
Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
06.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
06.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|27.02.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|142,65
|-1,72%
|BASF
|45,20
|-2,19%
|Bayer
|36,36
|-3,69%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,21
|1,20%
|Henkel KGaA Vz.
|74,66
|-1,45%
|Infineon AG
|39,19
|-7,27%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,72
|-0,88%
|QIAGEN N.V.
|38,43
|-3,60%
|Rheinmetall AG
|1 589,00
|1,86%
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|Siemens AG
|225,60
|-0,64%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,10
|-3,06%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 591,03
|-0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.