Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus

Am Freitag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,71 Prozent fester bei 23 984,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,534 Prozent höher bei 23 942,89 Punkten in den Handel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 912,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 989,30 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der DAX mit 24 721,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der DAX 24 028,14 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 06.03.2025, einen Wert von 23 419,48 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,26 Prozent. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 23 601,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,91 Prozent auf 1 592,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,85 Prozent auf 47,20 EUR), SAP SE (+ 1,99 Prozent auf 174,38 EUR), adidas (+ 1,96 Prozent auf 147,95 EUR) und Siemens (+ 1,45 Prozent auf 228,05 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-1,63 Prozent auf 41,61 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 40,17 EUR), Bayer (-0,74 Prozent auf 37,50 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 75,30 EUR) und BASF (-0,52 Prozent auf 46,19 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 483 815 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 195,425 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at