Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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10.08.2026 09:28:28
Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen
Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0,07 Prozent auf 26 338,72 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,198 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,156 Prozent stärker bei 26 360,44 Punkten in den Handel, nach 26 319,45 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 332,33 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 383,54 Zählern.
DAX seit Jahresbeginn
Der DAX stand vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 25 067,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der DAX bei 24 338,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 162,86 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,33 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 445,18 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 2,26 Prozent auf 37,29 EUR), Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 63,11 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR) und Merck (+ 1,11 Prozent auf 145,25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), Brenntag SE (-0,97 Prozent auf 63,46 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 80,42 EUR), Continental (-0,85 Prozent auf 67,72 EUR) und Hannover Rück (-0,79 Prozent auf 251,60 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 215 917 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 213,282 Mrd. Euro den größten Anteil.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,23 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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