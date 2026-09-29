Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 25 521,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 538,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 336,00 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat, am 29.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26 564,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 24 734,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 741,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 3,89 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,73 Prozent auf 58,68 EUR), Siemens Energy (+ 3,01 Prozent auf 145,12 EUR), Siemens (+ 2,05 Prozent auf 284,15 EUR), Scout24 (+ 1,35 Prozent auf 67,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,03 Prozent auf 371,90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-1,87 Prozent auf 49,85 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,70 Prozent auf 39,79 EUR), Rheinmetall (-1,20 Prozent auf 954,70 EUR), Daimler Truck (-1,12 Prozent auf 42,53 EUR) und EON SE (-1,05 Prozent auf 16,97 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 554 053 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,589 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at