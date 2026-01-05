PUMA Aktie

MDAX-Marktbericht 05.01.2026

Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX

Der MDAX macht derzeit Gewinne.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 31 073,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 368,651 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,583 Prozent stärker bei 31 160,30 Punkten in den Handel, nach 30 979,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 295,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 045,35 Einheiten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 30 936,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der MDAX-Kurs bei 25 500,40 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 7,20 Prozent auf 81,90 EUR), RENK (+ 6,64 Prozent auf 59,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,96 Prozent auf 20,17 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,95 Prozent auf 71,45 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,22 Prozent auf 9,94 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-4,56 Prozent auf 21,78 EUR), Talanx (-2,05 Prozent auf 110,00 EUR), PUMA SE (-1,65 Prozent auf 22,03 EUR), TUI (-1,52 Prozent auf 8,93 EUR) und HUGO BOSS (-1,43 Prozent auf 35,78 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 311 236 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,740 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die Evonik-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

