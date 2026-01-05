PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|MDAX-Marktbericht
|
05.01.2026 12:26:57
Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX
Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 31 073,03 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 368,651 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,583 Prozent stärker bei 31 160,30 Punkten in den Handel, nach 30 979,74 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 295,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31 045,35 Einheiten.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 05.12.2025, bei 29 696,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 30 936,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, lag der MDAX-Kurs bei 25 500,40 Punkten.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 7,20 Prozent auf 81,90 EUR), RENK (+ 6,64 Prozent auf 59,25 EUR), AIXTRON SE (+ 2,96 Prozent auf 20,17 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,95 Prozent auf 71,45 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,22 Prozent auf 9,94 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-4,56 Prozent auf 21,78 EUR), Talanx (-2,05 Prozent auf 110,00 EUR), PUMA SE (-1,65 Prozent auf 22,03 EUR), TUI (-1,52 Prozent auf 8,93 EUR) und HUGO BOSS (-1,43 Prozent auf 35,78 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 311 236 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,740 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die Evonik-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)mehr Analysen
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,48
|5,11%
|Delivery Hero
|21,55
|-5,23%
|Evonik AG
|13,41
|0,90%
|HENSOLDT
|82,75
|8,74%
|HUGO BOSS AG
|35,70
|-1,54%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,71
|-1,35%
|PUMA SE
|22,32
|0,09%
|RENK
|60,70
|10,24%
|Talanx AG
|113,20
|0,89%
|TeamViewer
|5,96
|-0,33%
|thyssenkrupp AG
|10,00
|3,26%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|71,30
|2,81%
|TUI AG
|8,97
|-0,60%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 454,32
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.