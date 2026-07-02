Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 25 187,00 Punkten.

Bei 24 954,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 191,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 25 120,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, stand der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Wert von 23 817,00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,53 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,90 Prozent auf 51,40 EUR), Deutsche Bank (+ 4,42 Prozent auf 31,06 EUR), Continental (+ 4,09 Prozent auf 75,30 EUR), Vonovia SE (+ 3,98 Prozent auf 22,19 EUR) und Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 084,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2,61 Prozent auf 75,87 EUR), Siemens Energy (-1,89 Prozent auf 160,26 EUR), Siemens Healthineers (-1,51 Prozent auf 33,96 EUR), HOCHTIEF (-1,45 Prozent auf 489,20 EUR) und SAP SE (-1,02 Prozent auf 139,44 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 2 859 025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,311 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Mit 8,52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at