Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|LUS-DAX-Performance im Blick
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13.08.2026 15:58:51
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,04 Prozent stärker bei 26 369,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 485,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 350,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, einen Stand von 24 980,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 13.05.2026, einen Wert von 24 239,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24 207,00 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,34 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit RWE (+ 1,84 Prozent auf 58,68 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 40,00 EUR), QIAGEN (+ 1,27 Prozent auf 37,51 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 28,46 EUR) und Siemens (+ 0,87 Prozent auf 284,40 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2,11 Prozent auf 50,19 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,73 Prozent auf 72,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,36 Prozent auf 45,56 EUR), Daimler Truck (-0,88 Prozent auf 45,13 EUR) und EON SE (-0,87 Prozent auf 18,26 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 144 650 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213,625 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,38 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|50,45
|0,56%
|Commerzbank
|39,64
|-0,65%
|Daimler Truck
|44,95
|-0,27%
|Deutsche Bank AG
|33,10
|-0,57%
|Deutsche Telekom AG
|28,54
|0,46%
|E.ON SE
|17,49
|-4,56%
|Henkel KGaA Vz.
|77,02
|-0,77%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,78
|0,58%
|QIAGEN N.V.
|37,86
|0,99%
|RWE AG St.
|58,72
|-0,81%
|Siemens AG
|284,35
|0,00%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,40
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 513,00
|0,39%