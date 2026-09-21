Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag freundlich

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,19 Prozent höher bei 25 529,00 Punkten.

Bei 25 416,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 619,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 26 111,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 24 997,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 639,00 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,92 Prozent zu Buche. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,47 Prozent auf 57,80 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 272,05 EUR), Symrise (+ 2,58 Prozent auf 91,32 EUR), Commerzbank (+ 2,46 Prozent auf 41,64 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,39 Prozent auf 57,34 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Volkswagen (VW) vz (-1,59 Prozent auf 75,30 EUR), Vonovia SE (-1,10 Prozent auf 17,51 EUR), Fresenius SE (-0,47 Prozent auf 45,71 EUR), Henkel vz (-0,44 Prozent auf 72,62 EUR) und Siemens Healthineers (-0,42 Prozent auf 37,61 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Vonovia SE-Aktie aufweisen. 3 387 644 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,357 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at