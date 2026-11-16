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Kursentwicklung im Fokus 16.11.2026 15:58:44

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

In Frankfurt ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,01 Prozent auf 26 722,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26 691,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 804,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 25 475,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26 456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23 849,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 786,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Daimler Truck (+ 1,66 Prozent auf 43,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 357,00 EUR) und Fresenius SE (+ 1,44 Prozent auf 54,39 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens (-2,38 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 48,96 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 129,30 EUR), Symrise (-1,23 Prozent auf 96,08 EUR) und Zalando (-1,16 Prozent auf 28,14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 410 388 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Telekom AG 27,01 2,19% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 54,01 0,82% Fresenius SE & Co. KGaA
Henkel KGaA Vz. 87,64 0,83% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 49,07 -2,68% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,40 -0,49% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 354,00 0,74% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 773,00 0,82% Rheinmetall AG
SAP SE 212,80 -0,02% SAP SE
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Siemens Energy AG 128,74 -2,19% Siemens Energy AG
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