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16.11.2026 15:58:44
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,01 Prozent auf 26 722,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26 691,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 804,00 Punkten lag.
So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 25 475,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26 456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23 849,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,77 Prozent auf 786,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 27,10 EUR), Daimler Truck (+ 1,66 Prozent auf 43,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,54 Prozent auf 357,00 EUR) und Fresenius SE (+ 1,44 Prozent auf 54,39 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens (-2,38 Prozent auf 272,75 EUR), Infineon (-1,84 Prozent auf 48,96 EUR), Siemens Energy (-1,51 Prozent auf 129,30 EUR), Symrise (-1,23 Prozent auf 96,08 EUR) und Zalando (-1,16 Prozent auf 28,14 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 410 388 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|43,06
|1,20%
|Deutsche Telekom AG
|27,01
|2,19%
|Fresenius SE & Co. KGaA
|54,01
|0,82%
|Henkel KGaA Vz.
|87,64
|0,83%
|Infineon AG
|49,07
|-2,68%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,40
|-0,49%
|MTU Aero Engines AG
|354,00
|0,74%
|Rheinmetall AG
|773,00
|0,82%
|SAP SE
|212,80
|-0,02%
|Siemens AG
|272,55
|-2,45%
|Siemens Energy AG
|128,74
|-2,19%
|Symrise AG
|96,16
|-1,15%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,08
|-0,62%
|Zalando
|27,99
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
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|26 612,00
|-0,40%
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