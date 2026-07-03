Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Um 09:25 Uhr erhöht sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,58 Prozent auf 25 752,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 670,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 822,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 685,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2025, den Wert von 23 909,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,83 Prozent nach oben. Bei 25 822,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,32 Prozent auf 176,45 EUR), GEA (+ 2,18 Prozent auf 63,20 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 77,96 EUR), EON SE (+ 2,07 Prozent auf 18,75 EUR) und Siemens (+ 1,90 Prozent auf 282,15 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,02 Prozent auf 1 103,60 EUR), SAP SE (-0,80 Prozent auf 140,58 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,63 Prozent auf 40,89 EUR), QIAGEN (-0,54 Prozent auf 34,79 EUR) und Scout24 (-0,54 Prozent auf 74,10 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 431 881 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,441 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at