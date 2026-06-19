Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,11 Prozent fester bei 25 123,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 924,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 123,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 24 330,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 23 009,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 069,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,61 Prozent auf 1 209,40 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 83,21 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,46 Prozent auf 45,25 EUR), BMW (+ 1,41 Prozent auf 60,58 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,83 Prozent auf 30,47 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,38 Prozent auf 80,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,60 Prozent auf 40,60 EUR), RWE (-1,28 Prozent auf 53,88 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 24,22 EUR) und EON SE (-0,88 Prozent auf 18,03 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 250 782 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,174 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at