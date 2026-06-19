Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Marktbericht
|
19.06.2026 09:29:48
Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,11 Prozent fester bei 25 123,50 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 924,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 123,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 24 330,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 23 009,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23 069,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,61 Prozent auf 1 209,40 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 83,21 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,46 Prozent auf 45,25 EUR), BMW (+ 1,41 Prozent auf 60,58 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,83 Prozent auf 30,47 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,38 Prozent auf 80,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,60 Prozent auf 40,60 EUR), RWE (-1,28 Prozent auf 53,88 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 24,22 EUR) und EON SE (-0,88 Prozent auf 18,03 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 250 782 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 208,174 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu RWE AG St.
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
17.06.26